Felipe Melo notifica Palmeiras para cobrar reintegração ao elenco

Os advogados do volante Felipe Melo, do Palmeiras, entregaram ao clube nesta quinta-feira uma notificação extrajudicial para pedir a reintegração dele ao elenco. Após desavenças com o técnico Cuca, o jogador foi afastado do time para treinar em horários alternativos, condição que no entender dos representantes do atleta fere as normas trabalhistas e configura assédio moral. Foto: Cesar Grecco / Ag. Palmeiras / Divulgação

Felipe Melo chegou ao clube no começo do ano, com contrato de três temporadas. O jogador de 33 anos disputou 27 partidas, marcou dois gols e encerrou a participação pelo Palmeiras no dia 26 de julho, no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, pela Copa do Brasil. Desde então, tem treinado separado do elenco.