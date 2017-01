Felipe Melo é confirmado como reforço: ‘Estou muito honrado’

A maior novela do futebol brasileiro no início de 2017 chegou ao fim. Neste domingo, o Palmeiras finalmente confirmou a contratação do volante Felipe Melo. O atleta de 33 anos, que estava na Inter de Milão, assinou contrato de três anos com o clube paulista.

“Estou realizando um sonho de voltar ao Brasil e com uma idade que me permite correr e fazer o que eu mais amo sem maiores problemas. Estou muito honrado e agradeço a Deus por essa oportunidade, de voltar e jogar em um clube de tamanha grandeza que é o Palmeiras. É uma honra muito grande estar vestindo essa camisa”, disse o volante, em entrevista ao site oficial do clube.

Foto: Fábio Menotti / Agência Palmeiras / Divulgação

Segundo Felipe, um dos fatores que motivou o seu retorno para o Brasil foi o apoio que recebeu da torcida do Palmeiras logo que as especulações de uma possível transferência começaram. “Eu fiquei realmente impressionado com o carinho da torcida. Antes mesmo de assinar, eles fizeram eu me sentir palmeirense. Isso faz toda a diferença.”

Com vasta experiência na Europa, onde disputou inúmeras Ligas dos Campeões por clubes como Juventus, Galatasaray e Inter de Milão, o volante, titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010, agora quer usar toda essa bagagem para ser um diferencial na Libertadores, competição que é praticamente uma fixação do Palmeiras para 2017.

“Eu ganhei alguns títulos importantes no Brasil, joguei Libertadores com o Flamengo e com o Cruzeiro. No Flamengo, com 18 anos, fui titular, mas no Cruzeiro não. Hoje, eu chego para disputar essa competição com um clube como o Palmeiras, que vai tentar vencer, e como um jogador importante. Em todo clube que passei, eu deixei minha marca por nunca deixar de disputar todas as bolas. Essa é a minha força, essa é a minha marca. Eu chego para ser mais um no Palmeiras, para ajudar e para ser ajudado”, afirmou.

Campeão brasileiro em 2016, o Palmeiras não tem economizado para reforçar o elenco para este ano. Felipe Melo é o sexto reforço do clube, que antes do volante já havia anunciado o atacante Keno e os meias Hyoran, Raphael Veiga, Alejandro Guerra e Michel Bastos.