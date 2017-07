Felipe Melo avança em recuperação de lesões e volta a treinar no Palmeiras

O volante Felipe Melo voltou a treinar com o Palmeiras nesta sexta-feira. Recuperado de uma cirurgia na mão esquerda e de uma lesão na coxa direita, o jogador integrou o trabalho com bola do grupo na parte da tarde na Academia de Futebol, em São Paulo, e deve ficar como opção para o técnico Cuca nos próximos compromissos da equipe. A tendência é o atleta estar em condições de atuar nas próximas semanas.

Felipe Melo foi submetido a uma cirurgia no último dia 14. A última partida dele foi quatro dias antes, quando o Palmeiras bateu o Fluminense por 3 a 1, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, ele teve que ser substituído por ter sentido uma lesão na coxa direita e como já reclamava de problemas na mão, o departamento médico do clube resolveu utilizar o tempo dele afastado para realizar um procedimento no local.

O volante treinou com uma proteção no braço esquerdo durante o trabalho com os reservas. Cuca mandou a campo quem não foi titular contra o Barcelona, no Equador, na última quarta-feira, além de jogadores que não viajaram. Quem começou a partida em Guayaquil ganhou folga na quinta e nesta sexta fez apenas atividades de regeneração, sem ir a campo.