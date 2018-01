Fantasma de ‘racha’ no grupo de jogadores ronda o Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain lidera com folga o Campeonato Francês, tem em Neymar um jogador que mostra a cada jogo que o investimento em sua contratação valeu a pena e reúne chances reais de sair-se bem no confronto eliminatório contra o Real Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Ainda assim não tem paz. Ao contrário, está em crise, de acordo com o jornal francês L’Équipe, que garante que o elenco do clube está rachado.

De acordo com matéria publicada na sexta-feira pelo diário, o vestiário do Paris Saint-Germain vive um racha, agravado devido ao atraso na reapresentação do atacante uruguaio Edinson Cavani e o meia argentino Javier Pastore, após a folga de Natal.

LEIA TAMBÉM: Edson Fio é confirmado como treinador do Rio Branco

O jornal sustenta que o mal-estar entre integrantes do elenco vem desde a contratação do atacante Neymar, que estava no Barcelona, e do lateral-direito Daniel Alves, que veio da Juventus. O clima, no entanto, teria piorado depois de declarações do zagueiro e capitão Thiago Silva sobre a chegada dos companheiros dias depois do previsto.