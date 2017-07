Falcão expõe mágoa: ‘São Paulo respeitou muito mais o Ceni do que o Inter a mim’

Paulo Roberto Falcão deixou claro que segue magoado com o Internacional, no qual se tornou um dos maiores ídolos da história do clube, mas que o demitiu do comando do time depois de menos de um mês no cargo. O ex-jogador exibiu a sua mágoa ao comentar para a reportagem do Estado a demissão de Rogério Ceni do São Paulo, ocorrida na última segunda, quando o ídolo tricolor teve a sua saída confirmada após seis meses no posto no qual esteve bem distante de começar a ter o sucesso que o consagrou como atleta da equipe do Morumbi.

Em entrevista por telefone, concedida nesta última quarta-feira durante viagem à Itália, onde brilhou com a camisa da Roma e onde estava em Milão para receber um prêmio relacionado aos feitos em sua carreira como jogador, Falcão ressaltou que a conduta da então diretoria do Inter em relação a ele, em agosto de 2016, foi muito pior do que a adotada pela direção são-paulina nesta decisão que acabou “manchando a biografia” de Ceni no clube que defendeu por mais de duas décadas como atleta.

“O São Paulo teve muito mais respeito com o Rogério Ceni do que o Inter teve comigo”, afirmou Falcão, que no ano passado durou apenas 27 dias no comando da equipe colorada, na qual acumulou outras duas curtas passagens como treinador, em 1993 e 2011.