Falcão diz que Brasil se defendeu bem em 1982; Zico vê time ‘torto’ após mudança

Titulares do meio-campo da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1982, quando formaram uma linha de craques no setor com Toninho Cerezo e Sócrates, Paulo Roberto Falcão e Zico são unânimes em dizer que não dá para eleger culpados pela fatídica derrota por 3 a 2 para a Itália, que completa 35 anos exatamente nesta quarta-feira. Os dois ex-jogadores, porém, exibem opiniões um pouco distintas quando falam sobre a eficiência defensiva daquele time que acabou eliminado neste confronto de 5 de julho de 1982, em um duro revés que ficou conhecido como a Tragédia do Sarriá (nome do estádio que recebeu aquele duelo em Barcelona, na Espanha).

Para Falcão, que atuava mais recuado do que Zico no meio-campo do time dirigido por Telê Santana, o Brasil esteve longe de fazer um Mundial ruim no aspecto defensivo, embora tenha tomado três gols do carrasco Paulo Rossi na partida que o eliminou da competição. Mais do que isso, ele sai em defesa do técnico Telê Santana, que naquela ocasião foi criticado por muitos que acreditavam que a equipe nacional poderia ter atuado de forma mais conservadora pelo fato de que um empate diante da Itália já a garantiria nas semifinais daquela Copa.

“Se inventou na época que tinha de ter jogado o Batista (volante reserva daquela seleção que tinha forte poder de marcação), mas ele estava machucado. Todos os argumentos para justificar a derrota foram muito frágeis”, ressaltou Falcão nesta quarta-feira, em entrevista por telefone à reportagem do Estado, curiosamente enquanto estava na Itália para receber um prêmio relacionado com a sua carreira de jogador, na qual também fez história como ídolo da Roma.