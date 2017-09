Fagner faz lição de casa no Corinthians e pede atenção com o santista Lucas Lima

O lateral-direito Fagner passou 10 dias longe do Corinthians, junto com a seleção brasileira para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, mas não parece ter esquecido do Campeonato Brasileiro. Ele voltou aos treinos nesta quinta-feira e deixou claro quais virtudes do Santos, adversário neste domingo, mais lhe chama atenção.

O reserva de Daniel Alves na seleção brasileira acredita que o rival vai a campo apostando em um gol logo nos primeiros minutos e no bom toque de bola do meia Lucas Lima.

LEIA TAMBÉM: Cuca cogita poupar titulares para jogo contra o Cruzeiro na quarta

“A equipe do Santos é sólida e aposta muito na velocidade dos atacantes para puxar contra-ataques. Tem também um jogador que arma o jogo, com bom passe, que é o Lucas Lima. Então temos que tomar cuidado para não sermos surpreendidos, principalmente no começo do jogo. Temos que tirar a velocidade da equipe deles”, destacou o lateral-direito.