Fagner confirma acerto para renovar contrato com o Corinthians até 2021

Remanescente da conquista do Campeonato Brasileiro de 2015 ao lado do goleiro Cássio, o lateral Fagner confirmou que a renovação de contrato com o Corinthians até 2021 está encaminhada. De acordo com o jogador, só falta a assinatura final.

“Está tudo certo. Acertamos tudo, está tudo encaminhado. Só falta vir o papel para assinar”, afirmou o lateral em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava.

Aos 28 anos, o lateral afirmou que a idade impede uma transferência mais arriscada. “Estou encerrando meu quarto ano aqui, estou em casa, perto da minha família, que está estabilizada. Não estou numa idade de ficar arriscando, ir para qualquer lugar”, afirmou o lateral.