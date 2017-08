Fagner cita Barça, Real e Chelsea e exalta padrão tático do Corinthians

Com o Corinthians na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, o lateral-direito Fagner apontou semelhanças na equipe com potências do futebol mundial como Chelsea, Barcelona e Real Madrid. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira no CT do Parque Ecológico, o jogador destacou o padrão tático do time alvinegro.

“O Corinthians acabou se tornando um exemplo no Brasil. Qualquer clube europeu, Chelsea, Barcelona, Real, tem filosofia de jogo. Todos que chegam tem de se adequar. O Corinthians tem isso. E isso nos torna um clube vencedor. Todo atleta que chega e entende a filosofia, dá certo”, disse.

Fagner destacou principalmente o fato de o Corinthians conseguir manter o padrão ao longo das últimas temporadas, mesmo com a troca de treinadores. “Acredito que o futebol é muito repetição. A gente conseguiu ter um padrão de jogo, uma ideia, uma filosofia, isso não vai mudar em duas semanas. O que a gente vem fazendo é repetição do que já vinha sendo feito”, disse.