Fábio Santos admite que Atlético-MG terá que recuperar pontos perdidos no turno

Fábio Santos também ressaltou a importância da vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, no domingo, no Independência, para a mudança no ambiente do grupo, logo após a eliminação na Copa Libertadores. O experiente jogador, de 31 anos, espera que o resultado dê o impulso necessário para a reabilitação do time no campeonato nacional.

O lateral-esquerdo Fábio Santos, do Atlético Mineiro, reconheceu em entrevista coletiva nesta quarta-feira, após a reapresentação do elenco, a necessidade de o Atlético Mineiro recuperar os pontos perdidos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro para subir na classificação. O próximo adversário dos mineiros no Brasileirão será o Fluminense, na segunda-feira, às 20 horas, no Maracanã.

“Não vai apagar as eliminações, a gente não tem a pretensão que aconteça. Mas as últimas semanas fora pesadas demais por desclassificações, derrotas em casa. Nós precisávamos de um resultado bacana como esse para ter tranquilidade, ainda mais numa semana cheia de trabalho. Se viéssemos trabalhar com derrota, o clima seria totalmente diferente. Que essa vitória traga tranquilidade e que a gente consiga embalar duas ou três vitórias no campeonato. É o que a gente precisa”, complementou Fábio Santos.

No treino comandado pelo técnico Rogério Micale na Cidade do Galo, nesta quarta, os atletas realizaram trabalhos táticos. O treinador não terá para o próximo compromisso os meio-campistas Adílson e Rafael Carioca, suspensos. Um dos substitutos poderá ser Yago, de 22 anos, jogador que já trabalhou com Micale nas categorias de base do clube.

“O Rogério (Micale) já conhece as minhas características, as minhas qualidades e se ele quiser contar comigo para o jogo de segunda-feira, vou estar à disposição. Vou ter essa semana toda para trabalhar, ajeitar as coisas que ele quer para o time encaixar e jogar bem na segunda”, revelou Yago.

Após o triunfo sobre a equipe carioca, o Atlético-MG subiu para a 11ª posição do Brasileirão, com 26 pontos. O time agora está a três pontos do Atlético Paranaense, primeiro clube do G6, grupo das equipes que garantem a participação na próxima edição da Copa Libertadores.