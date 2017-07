Fábio quer postura vencedora no Cruzeiro para superar Palmeiras na Copa do Brasil

O goleiro Fábio, do Cruzeiro, frisou em entrevista coletiva nesta terça-feira, em Belo Horizonte, que quer uma postura vencedora por parte dos companheiros para eliminar o Palmeiras e avançar às semifinais da Copa do Brasil, nesta quarta, às 21h45, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Capitão da equipe, o jogador espera que o empate em 3 a 3 da partida de ida, em São Paulo, além do jogo entre os times pelo Campeonato Brasileiro (vitória do Cruzeiro por 2 a 1) sirvam de lição para o time celeste.

“O que aconteceu em São Paulo nos deu a possibilidade de rever detalhes importantes dentro do jogo que são cruciais para não sofrer os gols que a gente sofreu, de bola alçada na área, disputar e concentrar para a segunda bola também, onde o Palmeiras teve as oportunidades, no bate-rebate dentro da área. Fizemos bem aqui, no jogo do Brasileiro, contra o Palmeiras (no Mineirão) uma forma diferente e tem que ser daquela forma para melhor. É um jogo decisivo, diferente de campeonato de pontos corridos. Mas a gente tem que pegar o algo positivo que fizemos nessa partida e colocar nessa decisão de amanhã”, projetou o goleiro.

Fábio, atleta que mais atuou pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, completará 51 jogos no torneio pelo clube na partida contra o time paulista – ele conquistou o título de 2000 com a equipe mineira. O goleiro acredita que o duelo contra o Palmeiras será o mais importante da temporada até aqui, pois a competição também garante o campeão na próxima edição da Copa Libertadores.