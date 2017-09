Fábio quer Cruzeiro atento e ressalta peso da primeira partida da final

O Cruzeiro terá a oportunidade de decidir o título da Copa do Brasil em casa, mas o goleiro Fábio cobrou o máximo de atenção de seus companheiros na partida de ida diante do Flamengo. Para ele, o comportamento da equipe nesta quinta-feira, no Maracanã, pode definir o destino do troféu da competição.

“É super importante esta primeira partida, não temos que pensar no jogo da volta, mas sim focar neste 90 minutos que vamos ter para fazer um jogo equilibrado, bem jogado em todos os aspectos, para que a gente possa sobressair e ser melhor que nosso adversário. Na sequência, sim, temos praticamente 20 dias para trabalhar a equipe, focar no Brasileiro e pensar na segunda partida”, declarou nesta terça-feira.

LEIA TAMBÉM: Embalado e sem Luxemburgo, Sport pega o Arsenal-ARG pela 2ª fase da Sul-Americana

Para o duelo desta quinta, o Cruzeiro tem a seu favor o número de desfalques. Enquanto o Flamengo não contará com nomes de peso, como Guerrero, Vizeu, Everton Ribeiro, Diego Alves e Geuvânio, o time mineiro tem à disposição quase todo o elenco, com exceção dos zagueiros Manoel e Dedé e do atacante Sassá. Arrascaeta e Ezequiel, que preocupavam por problemas físicos, se recuperaram e estarão à disposição.