Fábio e Galhardo vão desfalcar o Cruzeiro em duelo contra o Vasco

O Cruzeiro confirmou neste sábado a lista de relacionados para o jogo contra o Vasco, neste domingo, às 17 horas, no Mineirão, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, e trouxe como principais novidades as ausências do goleiro Fábio e do lateral-direito Galhardo.

O clube informou que o titular e ídolo do gol cruzeirense ficará fora do duelo por opção da comissão técnica, que resolveu testar o reserva Rafael diante da equipe carioca. Já Galhardo teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda e foi vetado pelo departamento médico do clube mineiro.

Em compensação, o Cruzeiro contará com os retornos de Thiago Neves e Robinho. Os dois meio-campistas cumpriram suspensão automática no último jogo do Brasileirão, contra o Vitória, em Salvador, e voltam ao time celeste.