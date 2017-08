Fábio classifica partida contra o Grêmio como ‘jogo do ano’ para o Cruzeiro

Fábio elogiou o comportamento dos torcedores cruzeirenses para incentivar a equipe em busca do quinto título da competição – houve manifestação na entrada da Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, antes do treinamento desta terça-feira – e garantiu que os atletas estão preparados para reverter a vantagem obtida na primeira partida da semifinal, vencida pelos gaúchos por 1 a 0, em Porto Alegre.

O goleiro Fábio, do Cruzeiro, ídolo da torcida e capitão do time, classificou em entrevista coletiva nesta terça-feira a segunda partida contra o Grêmio, nesta quarta, às 21h45, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pelas semifinais da Copa do Brasil, como o “jogo do ano” para os mineiros. O experiente jogador, de 36 anos, garantiu que o grupo está focado e ciente da importância do confronto.

“Só confirma o que todos nos esperávamos do nosso torcedor, no sentido de passar confiança, lotar o Mineirão. Já tínhamos dado entrevista lá, depois do jogo contra o Grêmio, citando que o nosso torcedor iria estar presente, fazendo uma grande festa. Essa confiança do torcedor tem que ser refletida dentro de campo para que a gente possa se entregar ao máximo e sair dali com o dever cumprido de ter conseguido a classificação”, frisou o jogador.

MISTÉRIO E RELACIONADOS – O técnico Mano Menezes optou por fazer mistério e fechou o treino da equipe desta terça-feira. O treinador deixou dúvidas sobre qual equipe iniciará a partida contra o time tricolor gaúcho.

Na listagem dos relacionados para o confronto, as novidades são os nomes do meia uruguaio Arrascaeta (recuperado de um estresse na tíbia esquerda) e do meio-campista argentino Lucas Romero (que havia torcido o tornozelo esquerdo).

Confira a relação dos 23 jogadores relacionados no Cruzeiro:

Goleiros – Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais – Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Lennon

Zagueiros – Arthur, Léo e Murilo

Meio-campistas – Arrascaeta, Elber, Henrique, Hudson, Lucas Silva, Lucas Romero, Nonoca, Rafinha, Robinho e Thiago Neves

Atacantes – Alisson, Raniel e Rafael Sóbis.