Foto: Daniel Augusto Jr - Ag. Corinthians

O Corinthians resolveu recorrer ao pupilo de Tite para solucionar a falta de treinador e, talvez, conseguir fazer a equipe retomar o caminho das glórias. A diretoria corintiana anunciou que Fábio Carille substituirá Oswaldo de Oliveira. Com isso, o ex-auxiliar técnico ganha a chance de mostrar que os elogios do treinador da seleção não são em vão.

No clube desde 2009, Carille trabalhou com diversos treinadores, mas teve maior identificação com Tite. Além da amizade, algo que aproxima ambos é a visão bem parecida sobre a forma ideal de montar uma equipe. “Gosto de um time com linhas organizadas, compacto, como é a linha de trabalho do Tite. Não posso fugir daquilo que gosto de ser. Não tenho medo de assumir o cargo e sei que a pressão vai existir de qualquer jeito”, disse Carille, que diversas vezes ajudou o técnico da seleção na montagem de esquemas táticos no Corinthians.

O novo comandante corintiano dirigiu a equipe em dez jogos. Foram quatro vitórias, quatro derrotas e dois empates. Desde a saída de Oswaldo, o nome de Carille ganhou força entre os torcedores, mas a diretoria preferiu ir atrás de outras opções. O presidente Roberto de Andrade chegou a falar que o auxiliar era o único descartado para assumir o cargo.

Dois motivos pesaram para a efetivação de Carille. A questão financeira e a boa relação dele com os jogadores. O gerente de futebol, Alessandro, conversou com alguns dos líderes do elenco para saber como andava a aceitação ao nome do treinador e a resposta foi positiva. Quanto à questão financeira, Carille deixará de ter um contrato de funcionário do clube – CLT – e passará a receber como treinador. O novo salário será discutido, mas a ideia é ficar abaixo dos R$ 200 mil. Guto Ferreira, por exemplo, ganha cerca de R$ 300 mil no Bahia.