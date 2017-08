Fábio Carille é sondado por rivais e curte fase de professor no Corinthians

Os bons resultados no comando do Corinthians fazem com que Fábio Carille suba de patamar e passe a ser observado por treinadores e clubes com outros olhos. Se no fim do ano passado ele era apontado como um aluno de Tite e ex-auxiliar técnico, hoje é encarado como um exemplo de bom profissional, professor e alvo de cobiça por times que buscam na mudança de comando uma forma de se reerguer.

Recentemente, pelo menos dois clubes brasileiros e um da China sondaram a situação do treinador. O Atlético Mineiro, no fim do mês passado, antes de contratar Rogério Micale, chegou a entrar em contato com pessoas ligadas ao treinador corintiano para saber a sua situação. O mesmo aconteceu recentemente com o Flamengo, mas em ambos os casos Fábio Carille sequer aceitou abrir negociação e reafirmou o seu compromisso com o Corinthians.

LEIA TAMBÉM: Milan sonha com Cristiano Ronaldo e admite usar Donnarumma em negociação

Uma pessoa ligada ao treinador confirmou que houve uma sondagem e explica que os interessados nem conseguiram fazer uma oferta financeira. “Quiseram saber a disponibilidade dele sair do Corinthians, mas já foi cortada a conversa logo de cara. Ele já disse, várias vezes, que só deixa o Corinthians se for demitido e que está totalmente focado apenas no trabalho”, explicou a pessoa, que pediu anonimato.