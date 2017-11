Fabián Noguera exalta chance rara entre os titulares do Santos contra o Flamengo

O zagueiro Fabián Noguera, do Santos, comemorou a nova oportunidade de atuar como titular na partida contra o Flamengo, no domingo, às 19 horas, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele entrará no lugar de Lucas Veríssimo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O argentino – que entrou em campo pela última vez na derrota por 1 a 0 para o time equatoriano do Barcelona que desclassificou o Santos da Copa Libertadores – também demonstrou confiança em um resultado positivo, que garantirá a equipe santista matematicamente entre os quatro melhores do Nacional e com um lugar na fase de grupos da competição continental em 2018.

LEIA TAMBÉM: Após pancada na cabeça, Gabriel desfalca o Atlético-MG contra o Bahia

“É uma oportunidade muito importante para eu voltar a jogar depois de tanto tempo. Mas estou tranquilo, temos que ganhar o jogo. Também sabemos que com um ponto estaremos classificados para a fase de grupos da Libertadores, mas queremos vencer para tirar a diferença para Grêmio e Palmeiras e terminar o campeonato da melhor maneira possível”, destacou o defensor.