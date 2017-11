Ezequiel passa por cirurgia e não defende mais o Cruzeiro neste ano

O procedimento, realizado pelos médicos Marcos Martins e João Wagner, foi bem-sucedido, de acordo com o clube mineiro. “O atleta passa bem e pode receber alta nesta sexta-feira”, informou a direção do Cruzeiro.

O lateral-direito Ezequiel não defenderá mais o Cruzeiro neste ano. Na reta final do Brasileirão, o jogador foi submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal nesta quinta-feira, no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte.

Sem Ezequiel para as últimas três rodadas do Brasileirão, o técnico Mano Menezes deve manter Galhardo entre os titulares. O jogador busca renovar seu contrato com o clube mineiro.