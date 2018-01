Experiência de Roger ajuda Palmeiras a tentar resolver problema da lateral

A posição que mais deu problema no elenco de 2017 do Palmeiras teve reforço em vários âmbitos para esta temporada. Se o time penou com atuações inseguras de jogadores escalados na lateral esquerda e precisou repor as saídas de dois aletas do setor, trouxe dois reforços e um treinador que exerceu a função na época em que estava dentro dos gramados.

Roger Machado atuou durante 14 anos por clubes como Grêmio, Vissel Kobe, do Japão, e Fluminense. A maior parte da carreira foi na lateral, experiência que agora tenta transmitir para elenco. “É muito bom ter um técnico que foi lateral, porque ele vai saber te ajudar, extrair o melhor de cada. É uma vantagem ter um treinador que atuou na nossa posição”, disse Victor Luís.

O jogador voltou de empréstimo ao Botafogo para ser utilizado pela equipe. A diretoria também investiu R$ 6 milhões em Diogo Barbosa, ex-Cruzeiro, para tentar resolver um setor problemático. Em 2017, Egídio teve atuações inseguras e saiu após não ter o contrato renovado. Aposentado do futebol no fim do ano passado, Zé Roberto também não conseguiu ser regular.