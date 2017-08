Exames detectam lesão e Ariel Cabral desfalca o Cruzeiro por até 3 semanas

O Cruzeiro tem mais um importante desfalque para a sequência da temporada. Trata-se do volante argentino Ariel Cabral, que sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e ficará afastado por até três semanas.

A lesão ocorreu no empate por 0 a 0 com o Vitória, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O volante já estava vetado para enfrentar o Vasco na quinta, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 18ª rodada. Mas, após ele passar por um exame de imagem nesta terça-feira, a lesão se revelou mais grave do que o esperado.

“Ele sofreu um entorse forte no tornozelo esquerdo e nos procurou depois do jogo. Fizemos um exame para avaliação de imagem que nos mostrou reações na região lateral do tornozelo esquerdo. Precisa de cicatrização para não promover reação no futuro, então vai ser afastado por dez dias sem atividades”, explicou Sérgio Freire Junior, chefe do departamento médico do Cruzeiro.