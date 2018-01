Exame descarta fratura, mas Palmeiras não dá prazo para retorno de Diogo Barbosa

Foto: Cesar Grecco - Ag. Palmeiras - Divulgação

Dos males, o menor. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa passou por exames no tornozelo esquerdo e, segundo divulgou o Palmeiras neste sábado, não houve possibilidade de fratura ou fissura na região. Ainda assim, o clube evitou estipular um prazo para a recuperação.

Contratado do Cruzeiro, o lateral-esquerdo sofreu o problema no início do jogo-treino da última sexta-feira contra o Atibaia e pode desfalcar o time na estreia do Campeonato Paulista, na próxima quinta-feira, contra o Santo André, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

LEIA TAMBÉM: Perto da Série B, Atlético-GO inicia reformulação e não relaciona Walter e Marcos

Se a ausência for confirmada, o substituto será Victor Luis. Depois de fazer duas boas temporadas pelo Botafogo, o lateral-esquerdo retornou ao Palmeiras e já atuou no lugar de Diogo Barbosa no jogo-treino.