Exame aponta lesão e David Braz deve desfalcar o Santos no domingo

O zagueiro David Braz deverá ser baixa no Santos para o duelo deste domingo diante da Chapecoense, na Arena Condá, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda e, por isso, provavelmente não terá condições de jogo para o duelo.

David Braz deixou o campo sentindo dores na coxa na derrota de quarta-feira para o Vasco. Submetido a exames, ele foi diagnosticado com um edema no local e já iniciou tratamento. Por mais que o Santos não fale em prazo, a tendência é que o jogador seja desfalque ao menos neste domingo.

LEIA TAMBÉM: Deyverson ameniza cobranças no Palmeiras e diz estar em evolução

Se a ausência for confirmada, o técnico Elano provavelmente escolherá Luiz Felipe como seu substituto, para fazer dupla com Lucas Veríssimo. Afinal, o zagueiro já substituiu David Braz na reta final do duelo diante do Vasco.