Ex-Vasco, Madson é anunciado e assina contrato com o Grêmio até o final de 2021

Baiano de Vera Cruz, Madson, começou sua carreira profissional no Bahia. Depois, passou pelo ABC, de Natal, antes de chegar em 2015 ao Vasco, clube pelo qual conquistou o Campeonato Carioca em 2015 e 2016. O jogador de 25 anos chega para substituir Edilson, titular na conquista do tricampeonato da Copa Libertadores pelo Grêmio em 2017 e que acabou sendo negociado com o Cruzeiro.

“Alô, torcida gremista. Estou muito feliz, muito motivado. Espero poder dar sequência ao ano maravilhoso que a equipe teve em 2017. Vamos em busca de títulos, de conquistas, e pode esperar de mim muita dedicação e empenho”, disse o jogador à Grêmio TV, canal de vídeos no YouTube do clube gaúcho.

Presente em 20 partidas na última temporada pelo Vasco, Madson deve disputar com o veterano Léo Moura a vaga de titular da posição no Grêmio – o time de Renato Gaúcho também conta com o lateral-direito Leonardo Gomes no seu elenco. Zagueiro de origem, Paulo Miranda, apresentado no começo da semana, também pode ser deslocado ao setor em caso de necessidade.