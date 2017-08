Ex-Shakhtar, romeno substitui técnico demitido por briga na seleção turca

Além do Shakhtar, Lucescu comandou também a seleção romena e passou boa parte da carreira na Itália, onde dirigiu clubes como Inter de Milão, Brescia e Reggiana. O treinador ainda passou pelo Galatasaray e teve como último trabalho uma temporada discreta no Zenit, da Rússia, de onde foi demitido em maio.

Lucescu tem 72 anos e assinou contrato por duas temporadas, com opção de renovação automática por mais uma ao fim deste período. O treinador romeno ficou marcado por sua longa passagem no comando do Shakhtar Donetsk, entre 2004 e 2016, período no qual liderou a equipe a diversos títulos, com destaque para a Liga Europa de 2008/2009, e acumulou entreveros com brasileiros que passaram pelo clube.

A contratação de Lucescu só foi possível por causa da demissão de Terim na quarta-feira passada, duas semanas depois de o profissional se envolver em uma briga em Esmirna, no sudoeste do país, onde chegou a lutar fisicamente com o proprietário de um restaurante.

O ex-jogador de 63 anos de idade, que também já esteve à frente de Fiorentina, Milan e Galatasaray como treinador, foi flagrado brigando com o dono do estabelecimento por câmeras que ficam próximas ao local e registraram imagens do conflito. De acordo com relatos da imprensa truca, ele e seus genros teriam deixado cinco homens feridos no incidente.

LEIA TAMBÉM: Para Lucas Pratto, São Paulo está falhando com a torcida e com Rogério Ceni

Ao justificar a demissão de Terim, a TFF ressaltou que a entidade e próprio treinador foram vítimas de um processo que visou desgastar a imagem dos envolvidos por meio da exploração de “vários temas não relacionados ao futebol” que foram divulgados pela mídia e serviram para inflamar a opinião pública.