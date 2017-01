Ex-Rio Branco, zagueiro Baggio reforça defesa do União Barbarense

Foto: Igor Fontana / DIÁRIO FC

O União Barbarense contratou nesta sexta-feira (13) o experiente zagueiro Baggio, de 34 anos. O novo reforço já disputou Série A1 do Paulistão pelo rival Rio Branco, ainda no início de carreira, em 2005, e tem passagens por clubes da Espanha e Portugal. O último clube do defensor é o Hercílio Luz (SC). A contratação de mais um zagueiro era prioridade no Leão da 13 desde que Eduardo, ex-Crac (GO), se lesionou nesta semana durante um treino e foi liberado devido ao longo período de recuperação.

Para o técnico Edson Leivinha, a chegada do xará do famoso ex-atacante italiano encerra temporariamente a busca por reforços para a zaga. “Entendo que, com a vinda do Baggio, estamos bem servidos de zagueiros. Temos cinco opções para o setor e, no momento, não procuraremos mais jogadores. Vamos deixar algumas vagas para inscrever atletas pendentes e fazer contratações pontuais quando o campeonato começar”, disse o treinador, em entrevista à Rádio Brasil de Santa Bárbara d’Oeste.

Além de Baggio, o União também oficializou nesta sexta-feira a contratação do atacante Douglas, que vinha passando por testes com o grupo desde o começo da semana. O atleta tem 23 anos e fez toda a sua base no Vitória (BA), mas no ano passado atuou no exterior, pelo River Plate do Uruguai. Com os dois reforços, o Leão da 13 chega a 25 contratados para o Campeonato Paulista da Série A2.