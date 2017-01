Ex-Palmeiras, Gabriel Silva rescinde com o Granada e volta à Itália

Cinco anos depois de deixar o Palmeiras por 4 milhões de euros, o lateral-esquerdo Gabriel Silva ainda não encontrou seu lugar no futebol europeu. Nesta segunda-feira, o Granada, que disputa o Campeonato Espanhol, anunciou a rescisão do empréstimo do atleta de 25 anos e o devolveu à Udinese, da Itália.

Gabriel já havia feito esse mesmo caminho em 2012, quando chegou ao Velho Continente. Ele foi adquirido pelo Granada, mas imediatamente emprestado à Udinese. Agradou na Itália inicialmente a acabou comprado pelos italianos. Depois, seu futebol caiu de rendimento.

LEIA TAMBÉM: Com gol de brasileiro no fim, Udinese ganha e fica mais longe da degola na Itália

Na temporada passada, Gabriel Silva foi emprestado ao Carpi e, depois, ao Genoa. Já na atual temporada o brasileiro fez 11 partidas como titular do Granada. Na Udinese, encontrará os brasileiros Samir (ex-Flamengo), Danilo (ex-Palmeiras), Felipe (fez carreira na Itália), Lucas Evangelista, Ewandro (ambos ex-São Paulo) e Ryder Matos (ex-Palmeiras e Fiorentina).