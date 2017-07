Ex-goleiro Marcos recebe alta do hospital uma semana após cirurgia

Foto: Fabio Menotti - Ag. Palmeiras - Divulgação

O ex-goleiro Marcos, do Palmeiras, recebeu alta nesta quinta-feira do Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, onde permaneceu internado por uma semana por causa de uma cirurgia cardíaca. O pentacampeão mundial pela seleção brasileira em 2002 foi submetido a uma operação para corrigir uma disfunção na válvula mitral.

O procedimento foi realizado pelo médico Fábio Jatene e, segundo boletim médico do hospital, a intervenção e pós-operatório transcorreram sem problemas. Marcos passou os primeiros dias depois da operação na UTI e foi liberado para ir ao quarto na última segunda-feira.

O ídolo palmeirense está com 43 anos e se aposentou do futebol no começo de 2012. Desde então, atuou como embaixador do clube e fez aparição em alguns eventos. Nos últimos meses, porém, se afastou de compromissos da agenda. Marcos descobriu a necessidade de cirurgia há cerca de um mês, ao realizar exames de rotina. O ex-goleiro preferiu não divulgar a operação, para evitar alarde.