Ex-gerente do São Paulo recebeu R$ 1,5 milhão no ‘Caso U2’, afirma diretor

O diretor executivo de comunicação e marketing do São Paulo, Márcio Aith, enviou uma carta ao presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, em que informa as razões que fizeram o departamento demitir por justa causa o então gerente de marketing do clube, Alan Cimerman.

No comunicado, enviado também a conselheiros do São Paulo, Aith afirma que Cimerman recebeu depósitos de pelo menos cerca de R$ 1,5 milhão em sua conta pessoal de parentes de primeiro grau, a quem o ex-funcionário do clube teria prometido ingressos e aluguel de camarotes para os shows do U2, em outubro, e do cantor Bruno Mars, em novembro, no Morumbi. A defesa de Cimerman nega as acusações.

LEIA TAMBÉM: Maior reforço para a temporada, Montillo deixa o Botafogo após nova lesão

Aith garante que o São Paulo não chegou a sofrer prejuízos, pois as vendas não chegaram a ser concretizadas. O gerente diz ter conversas e áudios que comprovam a intenção de Cimerman de forçar o clube a firmar um contrato de cessão, com uma empresa terceirizada, de nove camarotes do Morumbi, no valor de quase R$ 190 mil.