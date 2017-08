Ex-Atlético-PR, Otávio é apresentado pelo Bordeaux e mira consagração na Europa

O volante Otávio foi apresentado oficialmente nesta terça-feira como novo reforço do Bordeaux. O jogador já realizou exames médicos e assinou um contrato de quatro anos com o clube francês, até junho de 2021, após ser adquirido junto ao Atlético-PR. O brasileiro demonstrou entusiasmo por ter a oportunidade de iniciar uma carreira no futebol europeu.

“O Bordeaux foi o primeiro clube que abriu as portas para mim na Europa. Venho muito motivado e feliz para que possa fazer o meu melhor, mostrar o meu trabalho e sair daqui com as portas abertas, sempre mostrando que tenho qualidade para ajudar o clube da melhor maneira possível. É um clube de tradição na Europa, um clube grande, que teve atletas brasileiros que passaram por aqui. Pretendo ter uma carreira longuíssima na Europa e crescendo com o Bordeaux”, disse.

Em sua apresentação, o volante também comentou sobre a chegada do astro Neymar ao futebol francês. O brasileiro trocou o Barcelona, da Espanha, pelo Paris Saint-Germain, na maior transação financeira da história futebol mundial – foram 222 milhões de euros (cerca de R$ 820 milhões).