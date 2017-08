Everton vence e se aproxima da fase de grupos da Liga Europa; Ajax se complica

Reforçado por Wayne Rooney, o Everton se aproximou da vaga na fase de grupos da Liga Europa nesta quinta-feira, ao vencer o Hajduk Split em Liverpool. O atacante passou em branco, mas ajudou a equipe a derrotar o adversário croata por 2 a 0, com gols de Michael Keane e Gueye.

Com o resultado, o Everton deve se garantir na fase de grupos na semana que vem. Para tirar a vaga do clube inglês, o Hajduk Split precisaria derrotar o adversário por três gols de diferença na partida de volta, que acontecerá na próxima quinta-feira, na Croácia.

O triunfo do Everton foi decidido no primeiro tempo. Aos 30 minutos, Baines aproveitou saída errada do adversário, foi à linha de fundo e cruzou para Keane marcar. A defesa croata voltou a vacilar, Rooney ficou com a sobra e encontrou Gueye, que tocou na saída do goleiro aos 45.