Éverton Ribeiro exalta Dourado e minimiza brincadeira de Abel antes do Fla-Flu

Na véspera do Fla-Flu pela semifinal da Taça Rio, o assunto nos dois rivais foi Henrique Dourado. Ex-jogador do Fluminense e atualmente no Flamengo, o atacante tem encontrado dificuldade para repetir as boas atuações do ano passado e já começa a sofrer pressão dos torcedores. Seu colega de clubes Éverton Ribeiro, no entanto, fez questão de elogiá-lo.

“Ele chegou com grande expectativa e já fez gols para nos ajudar. Espero que nesse primeiro encontro com o antigo clube ele possa trazer alegria, porque contra, ele dava muito trabalho. Essa pressão é normal, ele é um grande jogador, sabe da responsabilidade, está tentando nos ajudar. Quando o gol não sai, para o atacante, é difícil, mas ele fez um gol nesse último jogo e está mais leve”, declarou nesta quarta.

No Fluminense, o técnico Abel Braga também falou deste reencontro com Dourado e brincou com o ex-comandado. O técnico tricolor chegou a dizer que se o atacante tiver a oportunidade de cobrar um pênalti, sua especialidade, nesta quinta-feira, desperdiçará a cobrança.

“Os dois são velhos conhecidos, o que o Abel falou não passa de uma brincadeira. Essa pressão já é grande normalmente quando vai reencontrar o clube de onde veio. Mas ele está tranquilo, treinou normalmente, também treinou pênalti. Está pronto para nos ajudar amanhã”, minimizou Éverton Ribeiro.

O confronto entre Fluminense e Flamengo está marcado para as 20 horas desta quinta, no Engenhão, e o time tricolor tem a vantagem do empate por ter melhor campanha na fase de grupos. Quem passar deste confronto encara Botafogo ou Vasco na decisão.