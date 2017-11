Éverton é vetado e Flamengo terá sete desfalques no jogo contra o Corinthians

A lista de desfalques do Flamengo para o duelo contra o Corinthians neste domingo, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, ganhou mais um nome. O meia Éverton, com um edema muscular na coxa esquerda, foi vetado pelo departamento médico do clube e é mais um que não enfrenta o já campeão brasileiro no duelo pela 36.ª rodada.

Além de Éverton, o técnico colombiano Reinaldo Rueda, que comandou um treinamento neste sábado, perdeu outros três jogadores para o duelo contra o Corinthians: o lateral-esquerdo Renê, o meia Lucas Paquetá e o atacante Vinícius Junior, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Considerando os jogadores que já são desfalques há algumas rodadas – Guerrero, fora de combate para ser julgado por doping na Fifa; Réver, que se recupera de uma lesão no ligamento do joelho direito e finaliza a fase de transição para voltar ao time; e o colombiano Berrío, que começou fisioterapia após a cirurgia no joelho esquerdo – o time rubro-negro tem sete ausências.