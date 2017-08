Éverson defende pênalti, Ceará vence o Náutico e continua no G4 da Série B

Não foi um jogo fácil, mas o Ceará bateu o Náutico no estádio Presidente Vargas, nesta noite em Fortaleza, pela 22.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e se manteve dentro do G4, a zona de acesso. O time cearense abriu o placar no início e teve de se segurar para não deixar a vitória escapar, inclusive com uma defesa de pênalti do goleiro Éverson.

Com a vitória, o Ceará chega aos 37 pontos, na terceira colocação, e não pode deixar a zona de acesso à elite no complemento da rodada. O único time que pode ultrapassar os cearenses é o Vila Nova, que tem dois pontos a menos e no sábado enfrentará o lanterna ABC.

O Náutico, na outra ponta da tabela, é o penúltimo colocado com apenas 17 pontos e segue fazendo as contas pela permanência na Série B. O primeiro clube fora da zona de descenso é o Luverdense, que já tem sete pontos a mais do que os pernambucanos e também joga no sábado, contra o Londrina.