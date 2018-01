Evander renova até 2021 e comemora: ‘O Vasco significa tudo para mim’

O Vasco oficializou nesta quinta-feira a renovação contratual do volante Evander. O jovem de 19 anos tinha vínculo com o clube cruzmaltino até o fim de 2020, mas acertou a prorrogação por mais uma temporada, até 2021, após reunião na noite da última quarta. Feliz, o jogador explicou a importância do time carioca em sua vida.

“Estou muito contente com a renovação de contrato com o clube do meu coração. Agradeço muito a deus, à minha família e a todos que me apoiaram até aqui. O Vasco significa tudo para mim, já nasci amando esse clube, que abriu as portas e me acolheu. O que posso garantir é que continuarei dando o meu máximo para representar bem o clube e realizar o sonho de conquistar grandes coisas com essa camisa”, declarou.

Evander é uma das principais apostas do Vasco para este ano. Em 2017, o volante começou a temporada como titular, caiu de produção e foi encostado, mas recuperou o prestígio com o técnico Zé Ricardo e terminou o Brasileirão em alta. Agora, espera evoluir ainda mais para se firmar como um dos destaques do time.