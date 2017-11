Eurico Miranda diz estranhar decisão sobre anulação de urna e diz que recorrerá

O presidente do Vasco, Eurico Miranda, disse “causar estranheza” a decisão da 52.ª Vara Cível do Rio de Janeiro, que suspendeu liminarmente nesta quinta-feira os votos de uma das urnas do pleito vascaíno realizado na semana passada. Para o dirigente, a decisão foi tomada em prazo muito célere, o que inviabilizaria que todos os documentos entregues por sua defesa na última terça fossem analisados. A decisão – uma antecipação de tutela – tira a vitória do atual presidente na última eleição e dá a maioria no conselho, que irá definir o próximo presidente, ao oposicionista Julio Brandt.

Eurico Miranda garantiu que irá recorrer. “Quero dizer que confio na Justiça e tenho convicção que a verdade prevalecerá. Quero fazer considerações e, sem entrar no mérito, mostrar que o Vasco está tendo inúmeros prejuízos com essa situação, de aparente instabilidade. Sem dúvida está levando a administração a ter problemas. Temos coisas a fazer no dia a dia”, afirmou Eurico Miranda, em entrevista concedida em São Januário nesta quinta-feira.

“Quero ressaltar uns pontos que me causaram estranheza. Uma ação que é levada a uma outra ação… As alegações que são feitas na terça-feira, com um feriado no meio, na quinta já são levadas em consideração. Fica claro que vamos decorrer da decisão. Não tenho dúvida que essa decisão vai ser modificada, diante de tudo que foi feito. Cumprimos tudo que foi determinado”, sustentou Eurico Miranda. “Sequer foi analisada a documentação. Podia questionar um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez… Agora, dizer que não comprovou? O que o Vasco mais fez foi comprovar. O que estão querendo procurar é pelo em ovo”.