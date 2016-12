Eurico Miranda ataca prefeitura após Vasco perder terreno para CT

O presidente do Vasco, Eurico Miranda, não gostou nada da decisão da prefeitura do Rio de, nesta sexta-feira, em um dos últimos atos de Eduardo Paes como prefeito, anular a cessão de um terreno de 60 mil metros quadrados em Vargem Grande que deveria ser divido entre Botafogo e Vasco para que ambos construíssem seus centros de treinamento na zona Oeste da cidade.

Em nota assinada por Eurico, o Vasco considerou o cancelamento “um procedimento lamentável” adotado “ao apagar das luzes da atual administração”. No entender do clube cruzmaltino, “o procedimento foi feito sem aviso prévio e de forma deselegante”, uma vez que a prefeitura tinha conhecimento “da inviabilidade do investimento nas atuais condições, tendo em vista que a área só poderia ser ocupada após um enorme gasto para aterro e urbanização”.

De fato, o terreno é pantanoso, o que implicaria um investimento alto para que fosse aterrado. Especula-se que cada clube precisaria gastar R$ 10 milhões apenas para deixá-lo pronto para receber edificações e campos de futebol.

Por isso, o Vasco chama o terreno de “um presente de grego, que serviu de propaganda para as administrações passadas (de Botafogo e Vasco) e para o atual prefeito”. Eurico ainda deixa uma acusação no ar: “A decisão publicada, às vésperas de um novo comando assumir o município, pode ter relação com o receio de investigações dos órgãos de fiscalização de como as decisões eram tomadas”.

A nota se encerra com o Vasco informando que “além do investimento feito na recuperação e modernização das estruturas de treinamento em São Januário, desenvolve uma nova opção que, se tudo der certo, será conhecida nos próximos meses”.

O Botafogo ainda não se pronunciou sobre o cancelamento da doação, que valia por 50 anos e foi oficializada em março de 2013. O Fluminense também recebeu um terreno em condições semelhantes, em Jacarepaguá, e conseguiu inaugurar seu centro de treinamento este ano. Para tanto, contou com polpudos empréstimos de um benemérito.