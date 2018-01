Eurico diz que não responde mais pelo Vasco e jogos do time vivem indefinição

A era Eurico Miranda no Vasco está chegando ao fim. O mandato do cartola se encerrou nesta terça-feira e o dirigente anunciou que não tomará mais nenhuma medida até sexta-feira, quando haverá a eleição no Conselho Deliberativo que deverá elevar o oposicionista Julio Brant à presidência do clube. Com derrota iminente no pleito, Eurico garantiu que não irá concorrer à reeleição.

“Sobre a reunião do Conselho, todas as medidas foram tomadas. E eu não sou candidato. Não serei candidato, quero deixar isso claro. Eles que se resolvam. Não tenho responsabilidade nenhuma daqui para frente. A responsabilidade é da magistrada”, declarou Eurico nesta quarta-feira, fazendo referência a uma recente decisão judicial que determinou que o clube seja gerido momentaneamente por um “triunvirato”.

LEIA TAMBÉM: Marcelo lamenta expulsão e diz que 'Real Madrid não se rende nunca'

Isso aconteceu porque o comando do Vasco vive um hiato. Oficialmente, o mandato de Eurico Miranda se encerrou e o novo presidente só assume na próxima semana. Na terça, a juíza Maria Cecília Pinto Gonçalves, da 52ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou que Eurico Miranda e os oposicionistas Julio Brant e Fernando Horta – cujas chapas disputaram o último pleito – administrem o clube até que o novo presidente tome posse. Mas Eurico garantiu que não fará isso.