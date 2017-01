Eto’o é anunciado como reforço do clube russo FC Amkar

Descontente com o Antalyaspor, da Turquia, o camaronês Samuel Eto’o resolveu se arriscar em mais um clube periférico do futebol europeu. Nesta quinta-feira, o ex-artilheiro do Barcelona foi anunciado pelo pequeno FC Amkar, da Rússia. A equipe, fundada em 1994, só jogou uma competição continental uma vez, em 2009.

Aos 36 anos, Eto’o parece não interessar mais aos principais clubes europeus, a ponto de fechar com uma equipe que se acostumou ao meio da tabela do Campeonato Russo. O Amkar não divulgou detalhes da transação, o que prometeu fazer em breve, divulgando apenas uma foto do atacante com sua nova camisa, com o número 36.

A última boa temporada de Eto’o num grande clube europeu foi pela Inter de Milão, em 2011. Vendido ao então novo rico Anzhi, da Rússia, por 27 milhões de euros, ele depois chegou a passar pela reserva do Chelsea no início de 2014. Desde então, rodou por Everton, Sampdoria e Antalyaspor. Não desaprendeu a fazer gols – anotou 26 em uma temporada e meia na Turquia -, mas perdeu protagonismo.