Estudo mostra que São Paulo perde fôlego no valor da marca e fica em 4º no Brasil

Em 2009, a exposição do São Paulo valia R$ 551,9 milhões. Hoje está em R$ 926,3 milhões. Em relação aos rivais do Estado de São Paulo, o desempenho é inferior. O Palmeiras saltou de R$ 419 milhões em 2009 para R$ 1.021,9 bilhão. No mesmo período, o Corinthians passou de R$ 562 milhões para também entrar na casa do bilhão: R$ 1.422,9 bilhão.

Depois de brigar pela liderança do ranking das marcas mais valiosas em 2009, hoje o São Paulo ocupa a quarta posição, atrás do Flamengo, Corinthians e Palmeiras (os dados consolidados são de 2016).

A luta do São Paulo contra o rebaixamento tem razões imediatas na montagem do elenco, por exemplo, mas também em fatores estruturais, relacionados à gestão do clube. Os problemas administrativos influenciam dentro de campo. Um estudo da consultoria BDO, feito a pedido do Estado , mostra que o clube está ficando para atrás em relação aos adversários no que se refere ao valor da sua marca.

O conceito de marca possui três pilares: torcida (tamanho e potencial de consumo dos fãs, tíquete médio); mercado (o tamanho do Estado onde o clube está inserido); e receita (dividendos com marketing, direitos de transmissão, programa de sócio-torcedor e bilheteria).

Pedro Daniel, gerente de Esportes da BDO, explica que a construção das novas arenas de Corinthians e Palmeiras é um dos fatores que explicam o crescimento dos dois, pois influencia positivamente na receita.

LEIA TAMBÉM: Cuca diz que não conta mais com Felipe Melo, mas nega afastamento do jogador

Em nota, a diretoria do São Paulo afirmou que não conhece a metodologia da pesquisa. “Não podemos tecer comentários por não conhecer a metodologia das referidas ‘pesquisas com os torcedores, dados de marketing esportivo, hábitos de consumo dos torcedores’, citadas sem maiores especificações no documento”, disse o comunicado enviado ao Estado.

A diretoria também destaca os avanços recentes do clube e apoio da torcida. “Os últimos dois anos do São Paulo são de enormes ganhos institucionais, com um novo estatuto, diretoria profissional e estudo para a separação do clube social e do futebol. Ainda que o time venha de um período de reestruturação, os avanços são enormes. A torcida tem reconhecido o avanço e vem fazendo um papel espetacular no apoio ao time, basta lembrar que o São Paulo tem os três maiores públicos do Campeonato Brasileiro e a maior média de público da sua história no Morumbi”.