Estrelas insatisfeitas devem movimentar últimas semanas do mercado europeu

Duas semanas podem ser muito ou pouco tempo de acordo com a perspectiva de cada um. São os casos de vários clubes do futebol europeu e suas estrelas, desejosas de mudar de equipe antes do fechamento da janela de transferências como Kylian Mbappé, do Monaco, Philippe Coutinho, do Liverpool, e Diego Costa, do Chelsea.

Boa parte dessa insatisfação tem relação direta com a ânsia do Barcelona de repor a perda de Neymar, adquirido recentemente pelo Paris Saint-Germain, que pagou a cláusula de rescisão do contrato do jogador brasileiro, de 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 827 milhões, na cotação atual), na maior transação da história do futebol.

Desde a saída de Neymar, adquirir Philippe Coutinho e Ousama Dembelé se tornou uma obsessão para o Barcelona, especialmente após a pressão sobre a diretoria crescer depois das derrotas para o Real Madrid nos dois jogos da Supercopa da Espanha. E nenhum deles vem sendo utilizado nos seus clubes diante do impasse que se tornou o futuro de ambos.