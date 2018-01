Estreia do União Barbarense é marcada para ‘campo neutro’

O União Barbarense estreará no Campeonato Paulista da Série A3 em “campo neutro”. A FPF (Federação Paulista de Futebol) confirmou o estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro, como o local do jogo contra a Matonense, na próxima quarta-feira (17). A equipe mandante não conseguiu liberar a tempo o seu estádio, interditado por problemas na iluminação, e com isso terá que jogar a 83 quilômetros de Matão. A partida ocorrerá às 16 horas, em pleno horário comercial, o que deve fazer com que as arquibancadas estejam quase vazias no compromisso válido pela primeira rodada da competição. Foto: Célio Messias / Estadão Conteúdo

Apesar de não ter que encarar uma pressão da torcida adversária, o Leão da 13 prega respeito ao seu primeiro oponente na competição. “A gente vem trabalhando nos treinos em cima de um sistema para jogar fora de casa, ainda que não seja o estádio deles. A gente sabe poucas coisas que vem acontecendo do lado de lá, mas temos que ter a devida cautela para não ser surpreendido”, alertou o capitão Cláudio Britto à rádio Luzes da Ribalta. Aos 41 anos, o volante tem sido titular em toda a preparação da equipe, em sua volta aos gramados após quatro anos.

Nesta quarta-feira (10) termina o prazo para inscrição de atletas para a primeira rodada da Série A3. Apesar de ter 26 jogadores no elenco, a diretoria só deve inscrever 22 inicialmente, deixando as últimas vagas em aberto conforme as necessidades que forem detectadas pela comissão técnica no decorrer dos jogos iniciais.