Estreia de Zé Ricardo e volta a São Januário motivam Vasco em duelo contra Grêmio

O Vasco pode utilizar a vitória no clássico diante do Fluminense no jogo passado do Campeonato Brasileiro, o retorno ao estádio de São Januário e a estreia do técnico Zé Ricardo no comando do time cruzmaltino como motivações extras para surpreender o Grêmio, vice-líder da competição, neste sábado, às 18 horas, no Rio, pela 23.ª rodada do Nacional.

O jogo tem grande importância para as pretensões vascaínas no Brasileirão. Com 28 pontos, a equipe carioca – que busca uma vaga no G6 para estar na Copa Libertadores do próximo ano – necessita do resultado em casa para se aproximar do primeiro pelotão na tabela de classificação. Por outro lado, o triunfo sobre os gremistas também aliviaria os vascaínos da incômoda proximidade com a zona de rebaixamento – a Chapecoense tem apenas três pontos a menos.

LEIA TAMBÉM: Técnico do Inter valoriza empate fora e reclama de gramado do Arruda

Zé Ricardo já antecipou os substitutos para o lateral-direito Gilberto, o volante Jean (ambos suspensos) e o atacante Luis Fabiano (que passou por artroscopia no joelho direito). Madson entrará na lateral direita, o argentino Escudero ocupará a vaga no meio de campo e o seu compatriota Andrés Ríos terá a missão de comandar o ataque vascaíno.