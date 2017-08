Estratégias de sucesso de 2016 não salvam Palmeiras da crise nesta temporada

Foto: Cesar Grecco / Ag. Palmeiras / Divulgação

O resgate de amuletos e estratégias de 2016 não salvou o Palmeiras de sucessivas crises nesta temporada. A equipe recorreu a algumas armas do ano do título do Campeonato Brasileiro para tentar corrigir o rumo em 2017, mas a cerca de três meses para o fim do calendário, o clube vê que as medidas foram insuficientes. “O nosso grupo é bom, o nosso elenco é muito bom, assim como todos sabem. Mas, infelizmente, as coisas não estão acontecendo. Temos de ter paciência e perseverança”, disse o técnico Cuca no último domingo, depois da derrota para a Chapecoense.

A primeira tentativa de aumentar o rendimento com base nas ações do último ano foi promover a volta de Cuca. Em maio, já eliminado no Campeonato Paulista, o Palmeiras demitiu Eduardo Baptista e apostou no retorno do comandante do título nacional.

LEIA TAMBÉM: Oficalizado pelo Manchester City, Ederson celebra chance de atuar com Guardiola

O treinador voltou com o respaldo da torcida e encarregado de repetir o trabalho do ano anterior com a ambição de conquistar a Copa Libertadores. A primeira partida dele foi na primeira rodada do Brasileirão. A vitória sobre o Vasco por 4 a 0, mesmo placar da estreia de 2016, aumentou o otimismo sobre o retorno.