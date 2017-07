Estados Unidos vencem a Jamaica com gol no fim e levam o título da Copa Ouro

Já na reta final do jogo, Gyasi Zrdes fez cruzamento, Jermaine Taylor não conseguiu cortar a bola, que sobrou para Morris finalizar às redes e assim marcar o seu quinto gol com a camisa da seleção norte-americana, assegurar o título da Copa Ouro e ainda terminar o torneio com um dos seus artilheiros, com três gols, ao lado do canadense Alphonso Davies, de apenas 16 anos, e de Kevin Parsemain, de Martinica. A organização da Copa Ouro elegeu Michael Bradley o craque da competição.

Jozy Altidore abriu o placar da decisão aos 45 minutos do primeiro tempo, com um belo gol em cobrança de falta. Porém, logo no início da etapa final, aos cinco minutos, o jamaicano Je-Vaugh Watson igualou o placar ao completar para as redes uma cobrança de escanteio de Kemar Lawrence.

Com um gol de Jordan Morris aos 43 minutos do segundo tempo, quando a definição da final na disputa de pênaltis parecia inevitável, a seleção dos Estados Unidos superou a Jamaica por 2 a 1, na noite de quarta-feira, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, e conquistou o título da Copa Ouro pela sexta vez.

Com o triunfo, os Estados Unidos alcançaram a marca de 14 partidas de invencibilidade sob o comando do técnico Bruce Arena, que se tornou o primeiro treinador com três títulos da Copa Ouro – os outros foram conquistados em 2002 e 2005. Além disso, encerrou um pequeno jejum da seleção norte-americana, que não vencia o torneio desde 2013 e agora está a um título do recordista México, que foi eliminado nas semifinais pela Jamaica.

Agora embalada pelo título, a seleção dos Estados Unidos vai se concentrar na busca pela vaga na Copa do Mundo de 2018, que chegou a estar em risco após um péssimo início no hexagonal final das Eliminatórias da Concacaf, o que inclusive provocou a demissão do técnico Jürgen Klinsmann.

No momento, os Estados Unidos ocupam o terceiro lugar com oito pontos, atrás do México, que está praticamente classificado, com 14, e da Costa Rica, com 11, e à frente de Panamá (7), Honduras (5) e Trinidad e Tobago (3). Faltam quatro rodadas para o fim do torneio classificatório, sendo que as duas próximas serão no início de setembro. Os três primeiros se garantem na Copa e o quarto disputará uma repescagem mundial.