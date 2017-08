Esquilo larga já com decisão por pênaltis

A primeira rodada do 60º Campeonato Esquilo de Futebol Society, no Clube do Bosque, em Americana, já colocou em prática a principal novidade da competição. Castor Society e Líder Contábil empataram por 6 a 6, no sábado, mas a partida não terminou assim. As equipes foram para as disputas alternadas de pênaltis e o Líder levou a melhor, ao fazer 1 a 0 e, com isso, somar dois pontos ao término do confronto.

O Castor ficou apenas com o ponto do empate no tempo normal e ocupa a quarta colocação. Nos outros jogos da rodada de abertura, o Orion Cores goleou o Z Sport por 8 a 3 e o Criarte fez 5 a 3 no Varejão Tatu. O regulamento prevê que os três primeiros avancem diretamente às semifinais, enquanto as demais equipes precisarão disputar uma repescagem para definir o último semifinalista.

LEIA TAMBÉM: Fluminense encerra negociação com Palmeiras e Richarlison se desculpa

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Nos outros clubes associativos de Americana, onde os torneios de futebol minicampo já haviam começado, as goleadas marcaram a rodada do último fim de semana. No Flamengo, o placar de 6 a 1 se repetiu em duas partidas, a favor de Top Collor/Restaurante Lê Pettit, na categoria Intersênior, e do Jornal de Nova Odessa, na Interjovem. No Iate Clube, o Têxtil PBS atropelou o Conceito Sports “à la Alemanha”, por 7 a 1