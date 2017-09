ESPN celebra o grande crescimento da audiência de partidas da NFL no Brasil

Alguns anos atrás, NFL era algo quase que inexplorado no Brasil. Nos últimos anos, porém, o cenário mudou e, o que antes era algo desconhecido do grande público, hoje se tornou um grande produto, com o País sendo considerado o maior mercado consumidor fora da América do Norte, onde é superado por Estados Unidos e México. Quem aproveita isso é a ESPN, que transmite os jogos há mais de 20 anos e vê a audiência crescendo cada vez mais.

“Desde 2010, quadruplicou a audiência da NFL no Brasil. Apenas do ano passado para esse, aumentou 27%. O último Super Bowl foi o mais assistido no Brasil em toda a história e tudo isso só aumenta o nosso desafio de melhorar cada vez mais”, disse João Palomino, vice-presidente de jornalismo e produção da ESPN no Brasil.

Para ele, a dominância do futebol como “único” esporte do brasileiro é algo que contribui para esse crescimento. “A NFL virou um evento social. As pessoas se reúnem para assistir os jogos. Antes era um pretexto para assistir o Super Bowl, depois para as finais de conferência e agora para muita gente virou meio que uma rotina”, afirmou o jornalista.