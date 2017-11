Espanha abre 2 a 0, leva empate e fica no 3 a 3 em amistoso contra a Rússia

Os instantes finais da primeira etapa mostraram bem o que foi a partida. Aos 34 minutos, o árbitro marcou um pênalti polêmico em toque no braço de Kuzyayev e o zagueiro Sergio Ramos cobrou firme para ampliar para os espanhóis. A Rússia, então, se aproveitou do relaxamento do rival e diminuiu a desvantagem no placar aos 40. Smolov recebeu na área, driblou Piqué e bateu forte para marcar.

Depois de golear em casa a Costa Rica por 5 a 0, a Espanha foi a campo com seus titulares. Mostrando força ofensiva, a campeã mundial de 2010 abriu o placar logo aos oito minutos. O atacante Asensio trocou de posição com o lateral-esqeurdo Jordi Alba e cruzou na medida para o jogador do Barcelona marcar de cabeça, surpreendendo o goleiro Lunev.

Em um amistoso movimentado e cheio de gols em um estádio da Copa do Mundo de 2018, Rússia e Espanha ficaram no empate por 3 a 3, nesta terça-feira, na Arena Zenit, em São Petersburgo. A torcida não compareceu em bom número para ver a seleção russa em ação, mas quem pagou ingresso pôde assistir a um bom jogo, cheio de alternativas.

Para o segundo tempo, o técnico Julien Lopetegui fez três alterações e isso prejudicou o rendimento da equipe. Os russos se aproveitaram da desorganização na defesa adversária, especialmente de Piqué, para empatar aos 5 minutos com Miranchuk. Só que no lance seguinte a Espanha teve mais um pênalti a seu favor – Sergio Ramos foi puxado na área. O zagueiro do Real Madrid bateu mais uma vez e recolocou os visitantes na frente.

Com a vantagem no placar, a Espanha teve a chance de definir a vitória, mas não aproveitou as duas chances claras que teve. E foi castigada com o empate russo. Aos 25 minutos, Smolov recebe de Kokorin na meia-lua e pegou de primeira, mandando a bola no ângulo do goleiro De Gea.

HOLANDA – Fora da Copa do Mundo de 2018, a Holanda venceu mais um amistoso como visitante nesta terça-feira. Depois de bater a Escócia na última sexta, derrotou a Romênia por 3 a 0, em Bucareste. Todos os gols saíram no segundo tempo – Memphis Depay, aos 2 minutos, Ryan Babel, aos 12, e Luuk de Jong, aos 36.

A Costa Rica, goleada pela Espanha no final de semana, perdeu mais uma vez nesta terça-feira. Encarou a Hungria, em Budapeste, e caiu por 1 a 0 – gol de Nemanja Nikolic, aos 37 minutos do primeiro tempo.

Em Bratislava, a Eslováquia ganhou da Noruega por 1 a 0 com um gol nos instantes finais – Stanislav Lobotka marcou aos 45 minutos do segundo tempo.