Esmeralda e Real Vista Alegre vão para final do campeonato amador de Santa Bárbara

Esmeralda e Real Vista Alegre decidirão o título do Campeonato Barbarense de Futebol Amador. Nas semifinais, disputadas na tarde deste sábado (2), o Esmeralda jogava por um empate contra o União São Fernando e fez valer a sua melhor campanha ao longo das duas fases anteriores, segurando o 0 a 0 e comemorando a vaga no CEM (Centro Esportivo Municipal) José Aparecido Rocha, no Laudissi, que esteve com as arquibancadas lotadas por quase 2 mil torcedores. Foto: Prefeitura de Santa Bárbara - Divulgação

O curioso é que o União São Fernando se despediu do Varzeanão invicto, tendo somado seis vitórias e cinco empates. Já no CEM Claudemir Martim Daniel, o Mirzinho, o Real Vista Alegre venceu o Tubarão por 3 a 0, com dois gols de William e um de Duzinho. A decisão está marcada para o próximo sábado, às 15h45, ainda em local indefinido. O Mirzinho Daniel e o estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, do União Barbarense, estão entre as opções.

Respeito. Os finalistas chegam à decisão com campanhas de respeito. Em 11 jogos feitos até aqui, o Esmeralda venceu oito, empatou dois e perdeu um. Já o Real somou sete vitórias, um empate e três derrotas.