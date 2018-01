Erazo garante estar pronto para estrear pelo Vasco nesta quinta

Um dos últimos reforços a chegar ao Vasco para esta temporada, o zagueiro Erazo garantiu nesta quarta-feira que está pronto para estrear pelo time carioca nesta quinta, logo na primeira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O Vasco enfrentará o Bangu, em São Januário, às 19h30.

“Eu tô pronto. Já estava fazendo pré-temporada no Estados Unidos e agora, graças a Deus, consegui chegar aqui para me juntar aos meus companheiros. Estou fazendo trabalhos físicos e espero poder fazer atividades com bola o quanto antes para ficar na mesma condição do grupo, que vem trabalhando junto desde o início do mês”, declarou o equatoriano.

LEIA TAMBÉM: Tottenham passa fácil pelo Real e se garante nas oitavas da Liga dos Campeões

Erazo está em boa forma física porque fazia pré-temporada com o Atlético Mineiro, com quem ainda tem vínculo – chegou ao clube carioca por empréstimo até o fim do ano. Ele chegou a viajar com parte da delegação atleticana para disputar a Florida Cup, nos Estados Unidos. Mas voltou mais cedo, justamente para acertar com o Vasco.