Equipes do Varzeano têm punição e perdem pontos

A segunda divisão do Campeonato Barbarense de Futebol Amador mal começou e duas equipes já foram punidas por incidentes nas arquibancadas. A partida entre PSV Zabani e Areião, disputada semana passada no campo do Mirzinho Daniel, pela abertura do Grupo B, foi suspensa com 30 minutos do primeiro tempo, quando ainda estava empatada em 0 a 0, por conta de uma bomba atirada por torcedores em direção ao goleiro Rodrigo Guido, do Areião.

Pouco depois, torcedores do Areião também jogaram uma bomba no campo. O caso foi julgado nesta semana pela JDD (Junta Disciplinar Desportiva) e os dois times perderam três pontos. Na classificação, eles aparecem com pontuação negativa (-3). Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Cumprimos o que estava escrito no regulamento. E as duas equipes sabem que, se isso se repetir, elas serão eliminadas do campeonato”, disse o secretário de Esportes, Vinicius Furlan, que introduziu as regras mais rigorosas em caso de problemas extracampo na edição deste ano do torneio.